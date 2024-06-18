العالم - الأميركيتان

وذكرت الصحيفة أن النائب "غريغوري ميكس" والسيناتور "بن كاردين" وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة جو بايدن بعد أن تسبب المشرعان في تأجيل البيع لعدة أشهر.

وزعم "إريك هاريس" مدير الاتصالات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تصريح للصحيفة "تم التعامل مع كل المشكلات والمخاوف لرئيس اللجنة "كاردين" من خلال مشاوراتنا المستمرة مع الإدارة، ولهذا السبب شعر بأنه من المناسب السماح لهذا الأمر بالمضي قدما".

وتتزايد الضغوط على بايدن من أعضاء حزبه الديمقراطي بسبب دعمه غير المحدود للكيان الصهيوني في ظل هجومها المستمر منذ 8 أشهر على غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة.