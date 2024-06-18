الاحتلال يواصل اعتقالاته في بيت لحم ورام الله ونابلس

العلم - فلسطين المحتلة

وأفاد مصدر أمني لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حاتم محمود شوشة (23 عاما)، وشقيقه منتصر (17عاما) بعد اقتحام منزلهما في قرية حوسان غرب بيت لحم.

كما داهمت القوات ذاتها منزل حسن علي حمامرة.

وفجر اليوم الثلاثاء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين فلسطينيين، خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بان الاحتلال اعتقل الأستاذ جلال معروف وأحمد عبد الرزاق فلنة ومصطفى ذياب يعد اقتحام منازلهم في قرية صفا شمال غرب رام الله، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في قرية عجول شمال رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الفتى بهاء ثائر شبانة بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة سنجل شمال رام الله، علماً أن شبانة تحرر من المعتقل قبل شهر.

كما اعتقل المحرر محمود سليمان أبو عادي خلال اقتحامه قرية دير ابزيع غرب رام الله.

وفي جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين اثنين من قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية منذ ساعات الفجر، وشنت حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها ان قوات الاحتلال احتجزت عشرات المواطنين داخل إحدى المدارس، وأخضعتهم لتحقيق ميداني واعتدت على بعضهم بالضرب، واعتقلت الشابين مصطفى نديم أبو ريدة، وزين سائد كنعان.

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