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'الهدهد'.. إهتزت أركان الكيان الإسرائيلي! + فيديو

الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

نشر الاعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو تحت عنوان "ما رجع به الهدهد" يظهر مواقع حساسة عسكرية وبنى تحتية في الكيان الإسرائيلي.

العالم - لبنان

ويظهر الفيديو الذي تتجاوز مدته 9 دقائق صور عالية الدقة لميناء حيفا بالكامل ومستوطنة الكريوت وما تحتويه من منشآت عسكرية حساسة وضخمة.

ورصدت طائرة حزب الله مجمع الصناعة العسكرية لشركة رفائيل للصناعات الدفاعية ومنصات للقبة الحديدية ومخازن صواريخ للدفاع الجوي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفيديو الذي نشره حزب الله يتضمن مكاتب هيئة تطوير الأسلحة في خليج حيفا.

كما رصد الفيديو تكتلا عمرانيا في مستوطنة الكريوت، وقال الحزب "إنه عالي الكثافة" ويضم 260 ألف مستوطن، في إشارة إلى الكلفة البشرية الكبيرة التي قد تتكبدها إسرائيل في حال اندلعت حرب شاملة مع الحزب.

وأرسل حزب الله طائرات مسيرة لغرضي المراقبة وشن هجمات على الكيان الصهيوني في الأشهر الثمانية الماضية وسط تبادل لإطلاق النار مع جيش الإحتلال بالتزامن مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وتعليقا على ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الفيديو هو الأكثر قلقا منذ بدء الحرب حيث أظهر مواقع عسكرية ومدنية حساسة "إسرائيل" صورت عبر طائرة مسيرة وعادت سالمة.

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