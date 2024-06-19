اتهامات متبادلة بين نتنياهو وبن غفير بتسريب أسرار كيان الاحتلال

العالم - الاحتلال

وعرض نتنياهو، إدراج وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف في مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين الحاخامات البلدية.

وفي الإعلان الذي نشره "الليكود" اليوم الأربعاء يقول إن المقالات "مليئة بعدم الدقة.. فقد أخبر رئيس الوزراء نتنياهو الوزير بن غفير شيئا بسيطا واحدا: من يريد أن يكون شريكا في حكومة الحرب يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار اسرائيل أو المحادثات الخاصة".

وردا على ذلك، أعلن حزب بن غفير "القوة اليهودية -عوتسما يهوديت" أنه يؤيد قانونا يتطلب من أعضاء مجلس الوزراء الخضوع لاختبارات كشف الكذب.

ودعا الحزب رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، شريطة أن ينطبق أيضا على أصحاب "جهاز تنظيم ضربات القلب"، حيث كان لدى نتنياهو جهاز تنظيم ضربات القلب في العام الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن نتنياهو أن مجلس وزراء الحرب - المنتدى الصغير الذي تم إنشاؤه في 11 أكتوبر لإدارة العدوان العسكري - قد تم حله رسميا بعد خروج زعيم الوحدة الوطنية بيني جانتس من التحالف.

وتذمر بن غفير، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني ولكن ليس مجلس وزراء الحرب الأصغر، طوال الحرب بشأن استبعاده من منتديات صنع القرار من قبل رئيس الوزراء.

وردا على بيان الليكود، قال جانتس إن "من يعتقد أن هناك وزيرا يسرب أسرار اسرائيل، لا يجب أن يُمنح السيطرة على شرطة إسرائيل، وأعضاء الحكومة".

كما علق رئيس المعارضة يائير لابيد على السجال بين الليكود و"القوة اليهودية": "قرأت ما قاله بيبي عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما".