غانتس: نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال أمام "حزب الله"

العالم - الاحتلال

ونقل الموقع الإسرائيلي "مفزاك لايف"، ظهر اليوم الخميس، عن غانتس أن نتنياهو لا يلتقي رؤساء سلطات بلديات ومستوطنات الشمال ، وهو غير مستعد للالتزام بعودة آمنة للسكان شمالي فلسطين المحتلة.

وحذر بيني غانتس، العضو المستقيل من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، نتنياهو، من أن ما يقوم به لا يمكنه من خلالها شن حرب بهذه الطريقة أمام "حزب الله" اللبناني.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مبعوث الرئيس الأمريكي آموس هوكستين، بأنه "حذر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له".