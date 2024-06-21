بلينكن يحذر مسؤولين "اسرائيلين" من تصعيد مع حزب الله

العالم - الاحتلال

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين يوم الخميس، إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".

وكان نتنياهو نشر -الثلاثاء الماضي- مقطع فيديو باللغة الإنجليزية قال فيه إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على رفع القيود المفروضة على تسليم الأسلحة إلى تل ابيب، الأمر الذي رفض بلينكن تأكيده.

وفي كشف نادر عن محادثات دبلوماسية خاصة على مستوى رفيع، قال نتنياهو أيضا إنه أبلغ بلينكن أنه "من غير المعقول" أن واشنطن "حجبت أسلحة وذخائر" خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي تصريح لاحق، قال نتنياهو إنه مستعد لتحمل الهجمات الشخصية شرط أن الحصول على السلاح الأميركي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين بضرورة تجنب المزيد من التصعيد مع حزب الله وسط الحرب الدائرة في غزة.



واضافت الخارجية الاميركية أن بلينكن أكد خلال اجتماع في واشنطن مع وفد اسرائيلي ضم مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي مع لبنان.

وتابعت أن وزير الخارجية بحث خلال الاجتماع جهود تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى وضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتخطيط للحكم وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.