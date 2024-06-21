جيش الاحتلال يقرّ بمقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين بقطاع غزّة

العالم - الاحتلال

وقال جيش الاحتلال إن القتلى هم من الكتيبة 9203 التابعة للواء الإسكندروني ومقرّها "تل أبيب".

وأمس، نفّذت المقاومة الفلسطينية كميناً استهدف قوّة إسرائيلية مُدرّعة، بعبوة جرى زرعها تحت طريق مرورها بعد عمليات رصد، استمرّت أيام عدّة، في شارع البحر، جنوبي حي تل السلطان، غربي مدينة رفح.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح أعلن جيش الاحتلال، أمس الخميس، إصابة 6 من جنوده، خلال 24 ساعة الماضية، في قطاع غزّة.

كما بيّن إصابة 3860 عسكرياً منذ بداية الحرب، من بينهم 1947 أُصيبوا منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزّة.

وقبل ذلك، كشفت وزارة الأمن الإسرائيلية أنّ عدد الجنود المعوّقين، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذين يعالَجون في قسم إعادة التأهيل، تجاوز 70 ألفاً للمرّة الأولى، بعد انضمام 8663 جريحاً.

وأظهرت بيانات المؤتمر الطبي الإسرائيلي أنّه يتم إدخال أكثر من 1000 جريح كل شهر، من أجل العلاج في أقسام إعادة التأهيل، وأنّ 35% من المعوّقين في جيش الاحتلال يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة.

يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة إلحاق الخسائر البشرية الفادحة بجيش الاحتلال، في مختلف جبهات القتال، منذ انطلاق ملحمة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.