حزب الله يحذر الاحتلال: من يفكر بالحرب معنا.. سيندم

العالم-لبنان

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو يظهر في بدايته مقتبس من كلمة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وهو يهدد الاحتلال قائلا: " إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف"، فيما تمت ترجمة كلامه إلى العبرية والإنجليزية.

في حين أظهر الفيديو لاحقا لقطات من أبعاد مختلفة تظهر منشآت إسرائيلية لم يتم تحديد ماهيتها، مع إحداثيات هذه المواقع، في إشارة إلى إمكانية استهدافها.

وخُتم الفيديو بصوت نصر الله وهو يقول: "من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله".

ويأتي بث هذا الفيديو في وقت يتزايد فيه توتر الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل، والتصعيد العسكري بينهما، حيث أن المقاومة الاسلامية اللبنانية كانت قد نشرت مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل عادت بها طائرات القوة الجوية التابعة لها.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق، ظهرت لقطات جوية لمدينة حيفا حيث مجمع الصناعات العسكرية - شركة "رافائيل"، ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية، وهي القاعدة البحرية الأساسية في الجيش الإسرائيلي، وميناء حيفا المدني، ومحطة كهرباء حيفا، ومطار حيفا، وخزانات النفط، والمنشآت البتروكيميائية، بالإضافة إلى مبنى قيادة وحدة الغواصات، وسفينة ساعر 4.5 وهي مخصصة للدعم اللوجستي، وسفينة ساعر 5.