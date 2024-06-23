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خاص بقناة العالم..

مواقف مرشحي الرئاسة الايرانية بشأن الاقتصاد

الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

استعرض المرشحون الـ6 للانتخابات الرئاسية الايرانية، برامجهم فيما يخص القطاع الاقتصادي للبلاد.

العالم - ايران تنتخب

ورصدت قناة العالم أخر مواقف المرشحين الـ6 خلال الـ24 الماضية كالتالي:

مسعود بزشكيان:

  • متابعة شؤون الشعب في مختلف المجالات.
  • حلحلة مشاكل البلاد رهن بوحدة الصف والتعاون.
  • دور جيل الشباب الايراني المهم في بناء المستقبل.

مصطفی بورمحمدي:

  • توظيف الكوادر المبدئية والاصلاحية والمعتدلة في الحكومة.
  • اعتماد نهج الشفافية في تشكيلة واداء الحكومة.
  • وزارة الداخلية ستكون مؤسسة ثقافية واجتماعية.

سعيد جليلي:

  • ضرورة قيام الحكومة المقبلة بتحديد الادوار اللازمة لحل قضايا البلاد.
  • ينبغي تحديد دور مؤثر ولامع لكل ايراني.
  • على الحكومة توفير الحياة الكريمة والرخاء لابناء الشعب.

علي رضا زاكاني:

  • خطة متقنة لايجاد تحول في البلاد.
  • خطة اقتصادية ستسهم في تغيير وتقدم البلاد.
  • الخصوصية الفردية خط أحمر والبعد الاجتماعي يخضع للقانون.

أمير حسين قاضي زاده:

  • تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% رهن باستثمار القطاع الخاص.
  • تقليص تبعات القضايا السياسية على الاسواق المحلية والخارجية.
  • اجتناب صدمات تقلب العملة والسيطرة على تقلب الاسعار.

محمد باقر قاليباف:

  • تقليص دور الحكومة في ادارة الاقتصاد وأهمية مشاركة الشعب.
  • شواطئ البلاد هي العاصمة الاقتصادية الثانية لايران.
  • ضرورة حماية الشعب امام الصدمات الاقتصادية.

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