مواقف مرشحي الرئاسة الايرانية بشأن الاقتصاد

العالم - ايران تنتخب
ورصدت قناة العالم أخر مواقف المرشحين الـ6 خلال الـ24 الماضية كالتالي:
مسعود بزشكيان:
- متابعة شؤون الشعب في مختلف المجالات.
- حلحلة مشاكل البلاد رهن بوحدة الصف والتعاون.
- دور جيل الشباب الايراني المهم في بناء المستقبل.
مصطفی بورمحمدي:
- توظيف الكوادر المبدئية والاصلاحية والمعتدلة في الحكومة.
- اعتماد نهج الشفافية في تشكيلة واداء الحكومة.
- وزارة الداخلية ستكون مؤسسة ثقافية واجتماعية.
سعيد جليلي:
- ضرورة قيام الحكومة المقبلة بتحديد الادوار اللازمة لحل قضايا البلاد.
- ينبغي تحديد دور مؤثر ولامع لكل ايراني.
- على الحكومة توفير الحياة الكريمة والرخاء لابناء الشعب.
علي رضا زاكاني:
- خطة متقنة لايجاد تحول في البلاد.
- خطة اقتصادية ستسهم في تغيير وتقدم البلاد.
- الخصوصية الفردية خط أحمر والبعد الاجتماعي يخضع للقانون.
أمير حسين قاضي زاده:
- تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% رهن باستثمار القطاع الخاص.
- تقليص تبعات القضايا السياسية على الاسواق المحلية والخارجية.
- اجتناب صدمات تقلب العملة والسيطرة على تقلب الاسعار.
محمد باقر قاليباف:
- تقليص دور الحكومة في ادارة الاقتصاد وأهمية مشاركة الشعب.
- شواطئ البلاد هي العاصمة الاقتصادية الثانية لايران.
- ضرورة حماية الشعب امام الصدمات الاقتصادية.