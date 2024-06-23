وزير الصحة السعودي: عدد الوفيات بالحج بلغ 1301

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وأكد الجلاجل أن "عدد الوفيات بالحج بلغ 1301، وأن هناك 83% من الوفيات حجاج غير مسجلين"، مشيرا إلى أن المملكة تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري.

وأضاف وزير الصحة السعودي أن "الحالة الصحية للحجاج كانت مطمئنة وبلا أوبئة أو أمراض"، مشيرا إلى أن "هناك غير المصرح لهم بالحج ساروا لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت، في تقرير لها، بوفاة أكثر من ألف شخص أثناء أداء مناسك الحج، بينهم أكثر من 600 مصري أغلبيتهم لا يحملون تصاريح للحج، إثر ارتفاع درجات الحرارة.