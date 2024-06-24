عشائر غزة رديف كفاحي للفصائل وستفشل مخططات 'نتنياهو'

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال مفوض العشائر في تصريحات صحفية، ردًا على مخططات نتنياهو لـ “حكم غزة”: “كما أفشلنا مخططات الاحتلال خلال الشهور الـ 9 الماضية، سنُفشل أيضاً ما يخطط له نتنياهو”.

ونوه إلى أن العشائر الفلسطينية رفضت أن تكون بديلاً لأي طرف سياسي فلسطيني يحكم القطاع. مبينًا أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الولاية الوحيدة في تقرير مصيره وفي اختيار ممثليه ومن يحكم قطاع غزة.

وكان نتنياهو، قد اعترف الليلة الماضية في تصريحات متلفزة عبر القناة 14 العبرية، أن خطة منح عائلات وعشائر فلسطينية في غزة السيطرة على القطاع فشلت، وأن الحكومة تعمل على خطة أخرى لن يكشف عنها.

وكشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو بحثت خلال اجتماعها الأخير إمكانية فرض حكم عسكري مؤقت شمالي قطاع غزة.