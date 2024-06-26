شاهد.. عشرات الشهداء والجرحى في 4 مجازر جديدة مروّعة للإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية انه لا يزال هناك العشرات من الشهداء والجرحى تحت الركام سقطوا خلال مجازره الأخيرة، وان طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض.

فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وتوزعت غارات الاحتلال بين الشمال والوسط والجنوب خصوصا مناطق بيت لاهيا ومدينتي غزة ورفح.



جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اكد ان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية4 مراكز إيواء و11منزلا مأهولة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد العشرات من المواطنين النازحين في هذه المراكز والمنازل السكنية وخلف مئات الإصابات، وقال تقرير دولي لمراقبة الجوع عالميا، إن خطر المجاعة لا يزال قائما في جميع أنحاء قطاع غزة.

واضاف ان نحو 96% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام حاد للأمن الغذائي، وأن المسار الأخير لتقديم مساعدات الإغاثة في غزة سلبي وغير مستقر إلى حد كبير. فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن إغلاق معبر رفح حال دون إجلاء ما لا يقل عن ألفي مريض، ودعت إلى إعادة فتح المعبر وغيره من الطرق.



جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن إصابة اربعة عشر جنديا بينهم ثلاثة عشر في معارك قطاع غزة خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية.

فيما نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط معبر رفح البري.

كما نشرت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، مشاهد من إستهداف قوة راجلة إسرائيلية وغرف القيادة والسيطرة في محور نتساريم، برشقة صاروخية من نوع 170 وقذائف الهاون الثقيل.

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