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مسؤولون اميركيون يحذرون الاحتلال من الحرب مع حزب الله

مسؤولون اميركيون يحذرون الاحتلال من الحرب مع حزب الله
الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المسؤولين الأميركيين حذّروا كيان الاحتلال من "محدودية قدرتها في الدفاع عن نفسها"، إذا دخلت حرباً مفتوحة مع حزب الله، واصفةً إياه بأنه "إحدى أكثر القوى غير الحكومية تسليحاً في العالم".

العالم-الاميركيتان

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن "إسرائيل وحزب الله أبلغا الولايات المتحدة أنهما لا يريدان حرباً شاملة".

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية حذرت، امس الثلاثاء، من أن "عملية إسرائيلية في جبهة لبنان قد تؤدي إلى كارثة بالنسبة إلى إسرائيل".

وبالتزامن مع التحذيرات الآتية من خارج الحدود لـ"إسرائيل"، من مخاطر توسيع الحرب مع لبنان وتبعاتها الكارثية على الجيش الاسرائيلي، تتوالى التحذيرات من داخل "اسرائيل"، وآخرها ما قاله المفوض السابق لشكاوى الجنود، إسحاق بريك، الذي التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 6 مرات خلال الحرب، محذراً من أن الحرب في الشمال، "ستؤدي إلى دمار الهيكل الثالث".

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