كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا متعدد الرؤوس الحربية

العالم-اسيا و الباسفيك

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: "أجرى الجيش بنجاح في 26 يونيو اختبار الفصل والتحكم في توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة الفردية".

وأضافت: "تم بنجاح توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة المنفصلة إلى الأهداف الإحداثية الثلاثة".

وأوضحت الوكالة أن "الاختبار يهدف إلى تأمين القدرة على إطلاق رؤوس حربية متعددة بصاروخ بالستي واحد.

ويوم أمس أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، أوفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" بأن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.