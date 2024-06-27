الخميس ٢٧ يونيو ٢٠٢٤
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا متعدد الرؤوس الحربية

كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا متعدد الرؤوس الحربية
الخميس ٢٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الشمالية يوم الخميس أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ متعدد الرؤوس الحربية، مؤكدة أن التجربة نجحت في مراحلها كافة من فصل الرؤوس والتحكم بها وتوجيهها وإصابتها لأهدافها.

العالم-اسيا و الباسفيك

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: "أجرى الجيش بنجاح في 26 يونيو اختبار الفصل والتحكم في توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة الفردية".

وأضافت: "تم بنجاح توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة المنفصلة إلى الأهداف الإحداثية الثلاثة".

وأوضحت الوكالة أن "الاختبار يهدف إلى تأمين القدرة على إطلاق رؤوس حربية متعددة بصاروخ بالستي واحد.

ويوم أمس أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، أوفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" بأن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

روابط ذات صلة

غالانت: لا نريد حربا ضد حزب الله لكن بإمكاننا إلحاق أضرار جسيمة بلبنان