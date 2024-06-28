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4 شهداء بينهم امرأة وطفل بتجدد الغارات والقصف المدفعي لغزة

4 شهداء بينهم امرأة وطفل بتجدد الغارات والقصف المدفعي لغزة
الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، بينهم مواطنة وطفلة، فجر اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون، بينهم أطفال بقصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازلا وسط قطاع غزة، وخياما تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلا في محيط منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنة فلسطينية وطفلة وإصابة مواطنين فلسطينيين آخرين بينهم أطفال، كما ارتقى شهيدان عقب قصف منزل في شارع البيئة بالمدينة.

كما أصيب مواطنون فلسطينيون آخرون بقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام تؤوي نازحين في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي غرب مدينة رفح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر طواقم جهاز الدفاع المدني أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين.

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