بايدن يصف ترامب بالقطط الشاردة

العالم-الاميركيتان

وحسبما نقل موقع روسیا الیوم, قال بايدن أثناء حديثه في المناظرة التلفزيونية الأولى قبل الانتخابات هذا العام في أتلانتا مخاطبا ترامب: "لم يرتكب أي رئيس في تاريخنا مثل الجرائم التي لا تزال متهما بها، نذكر الجميع بالعقوبات المدنية المفروضة عليك".

وتابع: "كم عدد مليارات الدولارات التي يتعين عليك دفعها مقابل العقوبات المدنية؟ على جريمة التحرش بامرأة في الأماكن العامة، وعلى ممارسة الجنس مع ممثلة إباحية في الليلة التي كانت فيها زوجتك حاملا، لديك أخلاق مثل قطة ضالة".

جاءت تصريحات المرشحين الرئاسيين خلال اول مناظرة متلفزة في اتلانتا، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ الامريكي من دون جمهور ولا صحفيين، واستمرت لـ90 دقيقة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل.