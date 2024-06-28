شاهد..سفير ايراني يتوقع الذهاب لجولة ثانية في انتخابات الرئاسة

العالم - خاص العالم

واوضح علي اكبر سيبويه، في حديث لقناة العالم، ان الاربعة مرشحين الباقين عبروا عن برامجهم خلال الاسبوعين الماضين، وان الشعب الايراني على الصعيد الداخلي يتطلع اولا الى اوضاعه المعيشية كما يتطلع الى السياسة الخارجية وتطوير علاقات البلاد مع مختلف الدول الاجنبية ما عدا الكيان الاسرائيلي خاصة في ظل الوضع المأساوي الذي يشهده الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.

واضاف ان هناك تطلعات كبيرة للشعب الايراني ولابد للفائز في الانتخابات ان يستجيب لمتطلبات الشعب على المستوى الداخلي والخارجي. فلابد ان تحدث انفراجة على صعيد العلاقات الخارجية الايرانية، ولابد للقيود التي فرضت في اطار اجراءات الحظر على الجمهورية الاسلامية في ايران ان تنكسر، مشيرا الى ان ارادة الشعب هي التي ستكسر هذه القيود، متوقعا ان يشهد اقبال مليوني من الشعب الايراني على صناديق الاقتراع يشبه الاقبال في مراسم تشيع الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي .

ولفت الى ان المرشحون الثلاثة الذين يمثلون حركة خاصة اذا قام اثنين منهم بالتنازل لصالح الشخص الثالث كان افضل بكثير، لكن الان الاراء ستتوزع بينهم، وستكون حصة المرشح بزشكيان اعلى بكثير.وتوقع ان الانتخابات الرئاسية الجارية ستذهب الى جولة ثانية،لكن يجب الانتظار لمعرفة من هم المرشحان اللذان سيتأهلا للجولة الثانية.

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