ترامب يسخر من تلعثم بايدن في مناظرتهما..'لا أفهم كلامه'

العالم- الامريكيتان

بايدن يواجه بعض الصعوبات في الحديث خلال مناظرته مع ترامب.. هذه أسبابه!

وتداول النشطاء مقاطع فيديو من المناظرة التلفزيونية الأولى قبل الانتخابات هذا العام، التي جمعت بايدن وترامب وركزوا في تعليقاتهم على طريقة كلام بايدن وتلعثمه خلال إجابته على عدد من الأسئلة، وردة فعل ترامب حيال ذلك.

ونشر أحدهم فيديو مرفقا بعبارة: "بعد تلعثم بايدن في حديثه ترامب: لا أعلم حقا ما الذي قاله في نهاية حديثه، ولا أعتقد أنه هو نفسه يعلم ماذا قال!. مكتفيا بعدم التعليق.

وعلق ناشط: "ترامب استغل تلعثم بايدن في ملف الهجره والتضخم".

وقال آخر: "الجمهوريين لم يفوتوا الفرصة لكشف مسخرة بايدن أثناء المناظرة الرئاسية مع ترامب وقاموا فورا بنشر فيديو يكشف بوضوح تلعثم وارتباك وتخبط بايدن بسبب معاناته من الخرف الذي يؤثر على قدراته العقلية ويمنعه من التركيز على تقديم اجابات منطقية للأسئلة الهامة".

وعلق حساب: "الرئيس جو بايدن ينهي أداءه الكارثي في المناظرة تماما كما بدأه… كمية تلعثم مهولة في معظم إجاباته".

وقال أحدهم: "كلاهما سيء وكلاهما لم يقدم خطة طريق في كل القضايا (التضخم و الهجرة أوكرانيا غزة النظام الصحي ..) فقط تراشق بالكلام والهروب من الأسئلة تفاديا للصدمات وعدم خسارتهما لأي قاعدة انتخابية فترامب تفادى الحديث عن إقامة دولة فلسطينية وبايدن تلعثم في الهجرة ولكنهما أسوأ مرشحين".

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية أفادت بأن الرئيس جو بايدن بدا وكأنه يعاني من صعوبة في توصيل حديثه في عدة نقاط خلال بداية المناظرة الرئاسية مع سلفه دونالد ترامب.

وقال الدكتور كيفن أوكونور، طبيب الرئيس، في مذكرة عقب فحصه الجسدي في فبراير، إن بايدن يعاني من "أعراض عرضية للارتجاع المعدي المريئي، وفي المقام الأول يضطر إلى تنظيف حلقه في كثير من الأحيان".

والتقى المرشحان الرئاسيان خلال أول مناظرة متلفزة في أتلانتا اليوم الجمعة، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، واستمرت لـ90 دقيقة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل.