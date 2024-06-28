"أماني" للعالم: الإنتخابات تجري في شمال وجنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

والتقى مراسلنا بالسفير الايراني في بيروت "مجتبى أماني" والذي قدم الشكر الى موفد قناة العالم الى السفارة الإيرانية في بيروت لتغطية العملية الانتخابية، وقال أن العملية الانتخابية تجري بالتزامن مع العاصمة بيروت، في الجنوب والشمال اللبناني حيث تواجد الجالية الايرانية.

وفيما أشار الى كثافة المشاركة في الانتخابات الإيرانية في لبنان، قال أماني أنه يأمل أن يواصل الرئيس الجديد مسيرة الشهيدين السيد إبراهيم رئيسي والشهيد حسين أمير عبد اللهيان في خدمة الشعب والبلاد.

التفاصيل في سياق افيديو المرفق..