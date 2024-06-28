الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤
٠٨:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

"أماني" للعالم: الإنتخابات تجري في شمال وجنوب لبنان

الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في العاصمة اللبنانية بيروت بتوافد الجالية الإيرانية الى مراكز الاقتراع في الإنتخابات الرئاسية الـ 14 لإختيار الشخصية التي ستخلف الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم رئيسي.

العالم – خاص بالعالم

والتقى مراسلنا بالسفير الايراني في بيروت "مجتبى أماني" والذي قدم الشكر الى موفد قناة العالم الى السفارة الإيرانية في بيروت لتغطية العملية الانتخابية، وقال أن العملية الانتخابية تجري بالتزامن مع العاصمة بيروت، في الجنوب والشمال اللبناني حيث تواجد الجالية الايرانية.

وفيما أشار الى كثافة المشاركة في الانتخابات الإيرانية في لبنان، قال أماني أنه يأمل أن يواصل الرئيس الجديد مسيرة الشهيدين السيد إبراهيم رئيسي والشهيد حسين أمير عبد اللهيان في خدمة الشعب والبلاد.

التفاصيل في سياق افيديو المرفق..

روابط ذات صلة

املي لاريجاني : الديمقراطية الدينية تتحقق بحضور الناس عند صناديق الاقتراع

سفير ايران بالعراق يطلع "العالم" على سير العملية الانتخابية +فيديو

دبلوماسي ايراني يتحدث في فيديو خاص عن الانتخابات الرئاسية!!

الاجراء الاستفزازي الكندي لن يؤثر على ارادة الحرس لمكافحة الارهاب