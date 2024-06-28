وزير إيراني سابق للعالم: الشعب ملتف حول قيادته الحكيمة

العالم – خاص بالعالم

وأضاف متكي أن الشعب الايراني ومن خلال مشاركته الواسعة يريد أن يؤكد بأنه متمسك بالثورة التي رفعت شعار لا شرقية ولا غربية جمهورية إسلامية، مؤكدا أن الشعب الايراني يخوض اليوم معركة انتخابية بعد ما شهد خدمات جليلة من قبل النظام الإسلامي. كما أنه يريد أن يقول "لا" للذين يريدون أن يجعلون إيران تابعة للأجانب.

وأكد متكي أن الثورة الاسلامية في ايران هي منصة تتجلى فيها ارشادات ونصائح القائد كما تجلت فيها نصائح الامام الخميني وإن الشعب ملتف حول قيادته الحكيمة.

وشدد متكي على أن يختار الشعب الايراني المرشح الاصلح الذي أشار قائد الثورة الاسلامية الى مواصفاته، كما شدد على أن ينفذ الرئيس المنتخب الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية

التفاصيل في سياق افيديو المرفق..