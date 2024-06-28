 شاهد.. إقبال شعبي كثيف في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

العالم – خاص بالعالم



وأشار الزميل محمد باقر إلى أن كافة مراكز الاقتراع في أنحاء إيران تشهد حضورا شعبيا كثيفا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشرة.



وأوضح مراسل قناة العالم أن الحضور الشعبي جاء تلبية لنداء قائد الثورة الإسلامية، الذي طلب من الشعب الإيراني الحضور إلى صناديق الاقتراع، معتبرا أن مكانة نظام الجمهورية الإسلامية مرتبطة بارتفاع نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات.

هذا، وتتواصل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة في مختلف أنحاء إيران وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج وسط إقبال حاشد.



وانطلقت عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحا على أن تستمر لمدة عشر ساعات قابلة للتمديد. ويحق لأكثر من واحد وستين ميلون شخص المشاركة في الانتخابات لاختيار أحد المرشحين الأربعة محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومصطفى بور محمدي. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 59 ألفا داخل البلاد، وثلاثمئة وأربعين في الخارج، موزعة على اكثر من 95 دولة.