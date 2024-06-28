لحظة بلحظة مع نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية على موقع العالم

وانطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد وخارجها.

وسيطلعنا مراسل قناة العالم الذي سيكون متواجدا في مقر هيئة الانتخابات بوزارة الداخلية بعد انتهاء عملية التصويت وعلى نتائج هذه الانتخابات لحظة بلحظة.

ويمكن لجمهور موقع العالم الاطلاع على التقرير اللحظي لنتائج الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة لإيران من خلال فتح صفحة النتائج وكذلك على منصات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي.