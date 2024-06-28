من سيكون رئيس ايران الجديد؟

آخر تحديث لنتائج الانتخابات الرئاسية (حتى هذه اللحظة – 03:29)

عدد الاصوات المفروزة: 2372866



مسعود بزشكیان: 973052



سعید جلیلي: 963615



محمدباقر قالیباف: 341056

مصطفی پورمحمدی: 15625

وجرت الانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة يوم الجمعة 8 يوليو 1403هـ بحضور 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا يحق لهم التصويت داخل الدولة وخارجها وتم تمديد فترة الاقتراع عدة مرات نظرا لارتفاع نسبة المشاركة لانتخاب الرئيس التاسع لإيران.

وأتت الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران اثر استشهاد آية الله رئيسي ورفاقه في حادث تحطم مروحية يونيو الماضي.

وأعلنت الداخلية الايرانية بدء الانتخابات في تمام الثامنة من صباح يوم الجمعة 8 حزيران في عموم البلاد وخارجها للتصويت للمرشحين الذين تم تأييدهم من قبل مجلس صيانة الدستور وهم: مسعود بزشكيان ، سعيد جليلي ، محمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، في 58.640 مركز اقتراع داخل البلاد و344 مركزا خارجا، ونظرا للمشاركة الكبيرة وتزاحم الناخبين في مراكز الاقتراع بعد الساعة 18.00، تم تمديد الاقتراع حتى منتصف الليل.