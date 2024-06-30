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فتح مراكز الاقتراع في فرنسا لانتخابات برلمانية مبكرة

فتح مراكز الاقتراع في فرنسا لانتخابات برلمانية مبكرة
الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

بدأ الناخبون الفرنسيون، صباح للأحد، الإدلاء بأصواتهم، في الجولة الأولى من انتخابات برلمانية  مبكرة قد ينتج عنها تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، مما يمثل تغييراً جذرياً محتملاً في قلب الاتحاد الأوروبي.

العالم - أوروبا

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة صباحا وستغلق عند الساعة الرابعة عصرا في البلدات والمدن الصغيرة

بينما تغلق في المدن الكبرى عند الساعة السادسة مساء .

ويتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، والتوقعات المتعلقة بالمقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.

لكن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا، وأن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في السابع من يوليو/تموز المقبل.

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