غداً الاثنين.. المناظرة الأولى لمرشحي الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية

العالم - ايران

وبعد إعلان الجولة الثانية من حملات الانتخابات الرئاسية، ستجرى المناظرة الأولى يوم غد الاثنين الساعة 9:30 مساء، والمناظرة الثانية يوم الثلاثاء الساعة 9:30 مساءً

وكان التلفزيون قد خطط لخمس مناظرات في الجولة الأولى، حيث بثت بمشاركة 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية بدورتها الـ14.

وفي الوقت الراهن، أعلن أمين لجنة الانتخابات في الاذاعة والتلفزيون في تصريح لتسنيم أن التلفزيون سيعرض مناظرتين في الجولة الثانية من الانتخابات، وبالطبع، سيكون للمرشحين، بزشكيان وجليلي، كلمة مباشرة وبرنامج وثائقي.

وهذا النموذج من المناظرة، الذي يحدث بعد سنوات عديدة، سيكون بمثابة عودة التلفزيون إلى المناظرات بين شخصين.

ووفقا للعديد من الخبراء، كانت المناظرات فعالة في زيادة المشاركة وتحسين فهم المواطنين للمرشحين.

وأجرى التلفزيون الإيراني مناظرات بين شخصين المرة الأخيرة في عام 2009.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران محسن إسلامي، أمس السبت، عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أقيمت يوم أمس الجمعة.

وأظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية حصول المرشح مسعود بزشكيان على 10,415,191 صوتاً، والمرشح سعيد جليلي على 9,473,298 صوتاً والمرشح محمد باقر قاليباف على 3,383,340 صوتاً والمرشح مصطفى بور محمدي على 206.397 صوتاً.

وبلغ العدد الاجمالي للأصوات بحسب النتائج النهائية، 24,535,185 صوتاً ونسبة المشاركة 40 بالمئة.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالبلاد: نظرا لعدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات، توجهت الانتخابات إلى جولة ثانية وفقا للقانون، وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات يوم الجمعة 5 يوليو في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف، بناء على هذه الإحصائيات، سيتوجه المرشحان الأول والثاني إلى الجولة الثانية على التوالي، وبعد الدعاية سيتم إجراء الانتخابات يوم الجمعة المقبل.