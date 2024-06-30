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ممثل الرئیس الایراني:

الوضع المعقد بأفغانستان يتطلب مشاورات مع كافة الأطراف

الوضع المعقد بأفغانستان يتطلب مشاورات مع كافة الأطراف
الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

قال الممثل الخاص للرئيس الإيراني في شؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، إن الظروف المعقدة والخطيرة في أفغانستان والمنطقة تتطلب إجراء مشاورات شاملة مع جميع الأطراف.

العالم إيران

وكتب "حسن كاظمي قمي" في رسالة عبر حسابه الرسمي في الفضاء الافتراضي: سأتوجه إلى قطر على رأس وفد للمشاركة في اجتماع الدوحة الثالث (حول أفغانستان).

وأضاف: هدفنا هو شرح المواقف ونقل مخاوف وقلق طهران بشأن أفغانستان وشرح السياسات الإنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالرعايا الموجودين في البلاد لمسؤولي الأمم المتحدة والدول المشاركة في الاجتماع.

واستطرد قائلا: إن الظروف المعقدة والخطيرة في أفغانستان والمنطقة تتطلب إجراء مشاورات شاملة مع جميع الأطراف.

وقال: إننا نأمل أن تؤدي المحادثات المقبلة إلى تخفيف وخفض آلام ومعاناة الشعب الأفغاني النبيل وتجلب السلام والاستقرار والأمن والتنمية المستدامة وحكومة قائمة على الإرادة الحرة للشعب من دون تدخل وهیمنة الأجانب.

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