صنعاء تكشف عن زورق "طوفان المدمر" له قدرة تدميرية عالية +فيديو

العالم - اليمن

و"طوفان المدمر" هو زورق حربي مسيّر محلي الصنع، له قدرة تدميرية عالية، ويحمل رأس حربي يزن 1000 – 1500 كجم، ومزود بتكنولوجيا متقدمة، بتحكم يدوي وتحكم عن بعد، وتبلغ سرعته 45 ميلا بحريا في الساعة ويعمل في جميع الظروف البحرية.

وعرض الإعلام الحربي مشاهد لإحدى عمليات زورق "طوفان المدمر" باستهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

يذكر أن القوات المسلحة أعلنت في الـ22 يونيو الجاري، عن تنفيذ عملية عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ (Transworld navigator) في البحرِ العربيِّ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البالستيةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً مباشرةً بفضلِ الله.

وفي الـ23 من يونيو نفذتِ القواتُ البحريةُ عمليةَ استهدافٍ ثانيةٍ لسفينة ذاتها (Transworld Navigator) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بزورقٍ مسيرٍ، لم يكشف عنه حينها، ما أدى إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً مباشرة.

4 أسلحة نوعية تدخل معركة إسناد غزة خلال شهر يونيو

ويعد الكشف عن زورق طوفان المدمر الإنجاز العسكري الرابع خلال شهر يونيو الجاري لسلاح نوعي يدخل معركة إسناد غزة في مواجهة أمريكا وبريطانيا وكيان العدو الصهيوني.

صاروخ "حاطم2" الفرط صوتي

وأزاحت القوات المسلحة اليمنية، الأربعاء الماضي 26 يونيو2024م، الستار عن صاروخ "حاطم2" الباليستي الفرط صوتي، يمني الصنع، الذي استهدف سفينة (MSC SARAH V) الإسرائيلية في البحر العربي.

وعرض الإعلام الحربي مشاهد لإطلاق الصاروخ الباليستي على سفينة MSC SARAH V الإسرائيلية في البحر العربي الذي كشف عنه لأول مرة.

و"حاطم 2" الفرط صوتي يعمل الصاروخ بالوقود الصلب، ولديه نظام تحكم ذكي، وقادر على المناورة، ويمتلك عدة أجيال بمديات مختلفة، ويمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة، وتم صناعته في هيئة التصنيع العسكري اليمني.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء25 يونيو، أن القوات البحرية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية في البحر العربي، مؤكدة العملية نفذت بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد نجاح العمليات التجريبية، موضحة أن الصاروخ يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة وكما أثبتت هذه العملية ذلك، مشددة على أنها مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية لتعزيز دورها الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا وللدفاع عن اليمن العزيز.

زورق "طوفان"

ويعد هذا الكشف عن صاروخ "حاطم2"، هو الثاني، للقوات المسلحة اليمنية، خلال خمسة أيام، إذ عرض الإعلام الحربي، يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، مشاهد لزورق مسيّر يمني الصنع من طراز "طوفان1" يتمتع بقدرات قتالية هائلة، ويُعدّ إضافة نوعية لتعزيز قدرات القوات البحرية.

ويحمل زورق "طوفان1" 150 كيلوا جرام من المتفجرات ما يجعله قادرًا على إحداث انفجارا كبيرا ودمارا هائلا في الأهداف البحرية المعادية.

ويتمتع الزورق بسرعة تصل إلى 35 ميلاً بحريًا في الساعة، مما يجعله قادرًا على الوصول إلى أهدافه بسرعة كبيرة ودقة متناهية. كما يتميز بقدرة عالية على المناورة، مما يجعله صعبًا على العدو رصده واعتراضه.

ويُستخدم زورق "طوفان1" بشكل خاص لاستهداف الأهداف البحرية القريبة، سواء كانت ثابتة أو متحركة. كما يمكن استخدامه في مهام قتالية أخرى، مثل مهاجمة السفن الحربية والمنشآت البحرية المعادية.

ويُعدّ زورق "طوفان1" خطوة نوعية في صناعة الأسلحة المحلية، ويُظهر القدرات المتقدمة التي تتمتع بها القوات البحرية في مجال تطوير الأسلحة المتطورة، وتعزيز القدرات البحرية بشكل كبير، ويُعدّ رادعًا قويًا للعدو من أي محاولة للعدوان على المياه الإقليمية.

صاروخ (فلسطين) الباليستي

وفي الخامس من الشهر الجاري، عرضت القوات المسلحة، لأول مرة، مشاهد من عملية إطلاق صاروخ (فلسطين) الباليستي يمني الصناعة، وذلك بعد يومين من إعلان القوات المسلحة عن نجاح الصاروخ الباليستي في ضرب هدف عسكري للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.