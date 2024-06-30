'اسرائيل' تستعمل سلاحاً صامتاً لقتل الأطفال الفلسطينيين

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في الزوايدة:"ليست الصواريخ وحدها من تقتل الفلسطينيين في غزة، بل القمامة وتدمير البنية التحتية هي سلاح قاتل صامت يقتل الناس بالتسبب بالأمراض والأوبئة القاتلة كمرض الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي".

ويمنع جيش الاحتلال الاسرائيلي البلديات من نقل القمامة الی المناطق الشرقية من قطاع غزة، ما جعل البلديات تضطر الی نقلها الی منطقة الزوايدة التي يقطنها أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين.

ويتسبب القاء الروائح في الزوايدة بانتشار روائح كريهة واجواء سلبية واجتماع البعوض والذباب.

وقال محمد مشتهى وهو نازح، ان القمامة تتسبب بأذيته وعائلته لكنه لايعلم الی أين يذهب اذا نزح مرة اخری من الزوايدة.

اما النازحة مها مدوخ فقد أكدت ان القمامة تتسبب بانتشار الذباب والبعوض والرائحة الكريهة والامراض.

وقال يوسف المصري وهو نازح من بيت حانون انه محروم من نعمة النوم بسبب انتشار البعوض والذباب والامراض في المنطقة، موضحاً ان القمامة تهدد أطفاله بالأمراض.

أمتار قليلة تفصل بين خيام النازحين وبين القمامة التي تتواجد بأطنان بقربهم وهذا ينعكس بشكل كبير علی انتشار الامراض والواقع الصحي في قطاع غزة خصوصاً مع تدمير البنية التحتية وانتشار الأوبئة في القطاع.