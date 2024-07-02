شاهد فعاليات المرشحین للإنتخابات الرئاسیة قبیل یوم الإستحقاق

العالم - خاص بالعالم



بزشکیان الذي توجه الیوم الی سوق طهران الکبیر او کما یعرف ببازار طهران قال علينا أن نفتح أبواب البلاد أمام الجميع حتى يتمكن رجال أعمالنا من التواصل مع العالم أجمع من أجل خلق الرخاء الاقتصادي. ولا يمكن تحقيق التنمية وتشغيل العمالة والرخاء بحدود مغلقة وداخل قفص.

وتوعد انه سیحاول من کل قلبه القضاء على مشكلة الفقر والبطالة والتمييز والظلم في البلاد والمجتمع علی حد وصفه ووعد بزشکیان ابناء بلاده بانه لن یكذب عليهم أبدًا ولن یوعد بوعد لن یوفي به.

اما المرشح سعید جلیلی الذي زار مدینة خرم آباد قال بین انصاره في السنوات السبع المقبلة، ينبغي أن تشهد بلادنا قفزة ونمواً بنسبة ثمانیة بالمئة حتى لا نرى البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار، لكن البعض يقول إن هذا مستحيل.و اضاف جلیلی الضعف لا يحل بالضعف، والضعف لا يحل مع دولة أجنبية حتى ينتهي الأمر بها إلى طاولة المفاوضات. أقول إن الضعف يمكن إزالته بالاعتماد على شباب هذا البلاد.

اما فیما یتعلق بالاعداد والاقرام لاسیما عدد المقترعین في الجولة الاولی من الانتخابات الایرانیة في خارج البلاد، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلیة الایرانیة فان 97967 صوت الفیت في صنادیق الاقتراع في خارج البلاد کانت حصة مسعود بزشکیان اکثر من 32500 صوت وحقق المرشح سعید جلیلی اکثر من 13 الف صوت.

مضیفا ان المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي ستجرى يوم الجمعة المقبل، جميع المکاتب التي کانت قد استقبلت الناخبین الایرانیین في خارج البلاد ستکون مستعدة لاستقبالهم في الجولة الثانیة ایضا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...