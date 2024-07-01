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لدى استقبال عدد من عائلات الشهداء بغزة؛

العميد حاجي زادة: عازمون على نصرة الشعب الفلسطيني حتى النهاية

العميد حاجي زادة: عازمون على نصرة الشعب الفلسطيني حتى النهاية
الإثنين ٠١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة الجو – فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية "العميد امير علي حاجي زادة"، في لقائه اليوم الاثنين عددا من عائلات الشهداء بغزة : اننا عازمون حتى النهائية، على دعمكم، وسنتخذ كل ما بوسعنا لنصرة اعزائنا الفلسطينيين.

العالم - ايران

واضاف العميد حاجي زادة في هذا اللقاء الذي جرى بالواحة الوطنية لقوة الجو فضائية للحرس الثوري : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تدخر اي جهد من اجل نصرة المقاومين في فلسطين ولبنان والمناطق الاخرى.

وتابع : وفقا لتويجهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، فان النصر سيكون حليفا للشعب الفلسطيني قطعا؛ مشيدا بتضيحات عوائل شهداء غزة، "التي قدمت ما يتراوح بين 30 الى 40 شهيدا"، ومثمنا صمودهم ومقاومتهم.

ووجه قائد قوة الجو فضائية بالحرس الثوري، خطابه الى عائلات الشهداء الفلسطينيين، قائلا : كونوا على يقين بأنكم سوف تغيّرون مسار التاريخ في المنطقة والعالم؛ ونحن بدورنا نؤكد على تسخير كل ما بوسعنا لحماية اعزائنا الفلسطينيين.

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