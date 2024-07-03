ما لا تعرفه عن ملك الصيف..احذر تناوله بهذا التوقيت!

العالم- الصحة

البطيخ وجبة خفيفة في فصل الصيف، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على المزيد من العناصر الغذائية ويقي من الجفاف، وفقا لموقع "hindustantimes".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن البطيخ يحتوي على ماء بأكثر من 91%، وعندما يأكل الإنسان البطيخ بمعدل متوسط فكأنه شرب كوبًا كاملًا من الماء.

ونظرًا لأن البطيخ يتكون في الغالب من الماء، فهو أيضًا منخفض السعرات الحرارية؛ حيث يحتوي الكوب الواحد على 46 سعرة حرارية فقط، بحسب موقع "الحرة".

وقالت أستاذة التغذية المساعدة في جامعة ألاباما، إيمي إليس: "يعتقد بعض الناس أن نسبة السكر فيه مرتفعة جدًّا لأن طعمه حلو جدًّا؛ لكنه في الحقيقة معتدل".

ويحتوي كوب واحد من مكعبات البطيخ على حوالى 9.5 غرام من السكر، وهو أقل من 13 غرامًا في كوب من التفاح المقطع أو ما يقرب من 15 غرامًا في كوب من التوت الأزرق.

وقالت أستاذة علوم الأغذية والتغذية بجامعة مينيسوتا، جوان سلافين: إن البطيخ لا يصلح للتعليب أو التجفيف أو التجميد؛ لذلك من الصعب الاستمتاع به خارج موسمه في الصيف.

وتعتقد الخبيرة "سلافين" أن ظهور البطيخ في موسم الصيف هو أحد الأسباب التي تجعل هذه الفاكهة محبوبة للغاية.

يرجع اللون الأحمر للبطيخ إلى وجود مركب نشط حيويًا يسمى الليكوبين فيه ومن المعروف أن هذا المركب (الليكوبين) يضفي اللون الأحمر على الفواكه والخضروات و من المفترض أن الاستخدامات الصحية المحتملة للبطيخ قد تكون بسبب وجود اللايكوبين فيه.

فوائد البطيخ للجسم

عصير البطيخ للإجهاد التأكسدي

أظهرت دراسات متعددة أن المركب النشط بيولوجيًا (الليكوبين) الموجود في عصير البطيخ قد يكون لديه القدرة على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة من خلال إظهار نشاط مضاد للأكسدة محتمل (تحييد الجذور الحرة).

في عام 2011 أظهرت دراسة على المدخنين أن اللايكوبين قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وقد يكون لعصير البطيخ استخدام محتمل لتقليل الإجهاد التأكسدي والأمراض الالتهابية التي تسببها.

عصير البطيخ لعلاج السرطان

شرب عصير البطيخ قد يكون قادرًا على تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان لدى النساء وقد أظهرت الدراسات أن عصير البطيخ قد يكون له تأثير إيجابي على سرطان القولون والمستقيم (سرطان الأمعاء الدقيقة) وقد يكون مفيدًا أيضًا لأنواع أخرى من السرطان و هناك حاجة لمزيد من الأبحاث حول فوائد عصير البطيخ للسرطان.

عصير البطيخ لمرض السكري

أظهرت دراسة أجريت في عام 2008 أن البطيخ قد يكون لديه القدرة على المساعدة في زيادة نسبة الجلوكوز في الدم وقد يكون له القدرة على زيادة مستويات الأنسولين و هناك علاقة بين المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في عصير البطيخ (الليكوبين) ومستويات الأنسولين في الجسم.

عصير البطيخ للقلب

يساعد عصير البطيخ في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وقد يكون هذا التأثير بسبب وجود بعض الفيتامينات (A، B6 وC) والليكوبين والمركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في البطيخ قد تساعد في زيادة سمك الأوعية الدموية وقد تساعد في تقليل خطر احتشاء عضلة القلب، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث والدراسات للتأكد من إمكانية استخدام عصير البطيخ لصحة قلب الإنسان.

عصير البطيخ للعيون

قد يكون للبطيخ القدرة على المساعدة في علاج الأمراض التنكسية للعين مثل الضمور البقعي (الذي يسبب عدم وضوح الرؤية) و قد يكون هذا بسبب وجود بعض المركبات والفيتامينات الموجودة في البطيخ، ومع ذلك لا يوجد الكثير من الأبحاث المتعلقة بالاستخدام المحتمل لعصير البطيخ للعيون.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول البطيخ

يجب تناول البطيخ باعتدال، وذلك لأنه صعب الهضم، ما يؤدي الإفراط في تناوله إلى الانتفاخ والغازات وآلام في المعدة.

أفضل وقت لتناول البطيخ

من الأفضل تناوله في الصباح بين الساعة 10 صباحا و12 ظهرا كوجبة إفطار أو بين الإفطار والغداء.

وأيضا يمكن تناوله كوجبة خفيفة مسائية بعد الغداء قبل الساعة 5 مساء، ويجب الابتعاد عن تناوله في الليل أو مع وجبات الطعام.

الفئات الممنوعة من البطيخ

مرضى السكري يحتوي البطيخ على سكريات طبيعية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، لذا يجب على مرضى السكري أو مقاومة الأنسولين توخي الحذر.

الأشخاص الذين يعانون من مشكلات الجهاز الهضمي

مرضى الحساسية

المصابين بالتهاب الكبد

مرضى القلب والأوعية الدموية