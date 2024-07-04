العالم – خاص بالعالم

الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت؛ اعتبر ان كيان الاحتلال يتجه إلى نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل منذ تسعة أشهر.

لكنه في الوقت ذاته يجد صعوبة في رؤية رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يرتقي إلى المستوى الاستراتيجي في القيادة ويوافق على الصفقة، واتهمه بانه مقيد بمصالحه السياسية والشخصية ويجب استبداله بسرعة

يأتي ذلك، فيما أفاد مصدر في مكتب رئيس وزراء الاحتلال؛ ان الحركة تخلت عن شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة.

لكن عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم؛ نفى التصريحات الإسرائيلية بشأن استبعاد شرط وقف إطلاق النار من الصفقة المرتقبة.

واعتبر انه سيتم وقف العمليات العسكرية من الطرفين في المرحلة الأولى، والتفاوض في أثنائها على شروط الوقف الدائم لإطلاق النار.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني إسرائيلي أن نتنياهو سيضحي بالمختطفين من أجل كسب بعض الوقت إلى ما بعد خطابه بالكونغرس.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا مع نتنياهو للضغط عليه لقبول الصفقة.

في السياق، كشفت الصحيفة عن وجود خلاف بين المنظومة الأمنية والقيادة السياسية في كيان الاحتلال بشأن التقدم نحو إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وفي تعليقها على إعلان مكتب نتنياهو تسلم رد حماس، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إنها لن تسمح للحكومة بعرقلة التوصل لصفقة تبادل الأسرى مرة أخرى. وهددت نتنياهو بخروج الملايين إلى الشوارع إذا لم يقبل صفقة مع حماس.

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