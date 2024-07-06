بالصور/ لأول مرة..انتاج ثوب للصلاة ولعب الكرة في آن واحد!

العالم- منوعات

وجاء القميص الرياضي الإسلامي على شكل ثوب أبيض طويل يصل حتى الكاحل، مع خطوط أديداس الذهبية على جانبيه، بالإضافة شعار أديداس الشهيرة.

ونشر مصمم الأزياء فوفانا صورًا لتصميمه الجديد عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، أرفقها بتعليق مطوّل شارك فيه تجربته مع الشركة العالمية.

وذكر المصمم بأنه تعاون مع أديداس على مدار الأشهر الـ 12 الماضية من أجل ابتكار ثوب مريح يناسب ملاعب كرة القدم وحصائر المساجد.

أطلقت شركة أديداس أحدث قمصانها لكرة القدم التي تناسب الصلاة ولعب كرة القدم، مما أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت مجموعة فوفانا الجديدة مع أديداس من تفانيه في مزج "الوظيفية مع الأهمية الثقافية والرياضية".

وكتب المصمم عبر إنستغرام: “أصدقائي الأعزاء، يسعدني أن أقدم لكم أول تعاون لي مع أديداس، لقد قمنا بتطوير قميص كرة قدم عملي لتشعر بالراحة على أرض الملعب كما تشعر بها على سجادة الصلاة. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بنتيجة هذا التهجين، الطريقة المثالية لـ العثور على رجل يمكنه القيام بالأمرين”.

وتابع: "بصفتي فنانًا متعدد التخصصات، أشعر بالفخر بقدرتي على إحياء هذا المشروع الخاص وتنفيذ رؤيتي من البداية إلى النهاية. من صنع قمصان كرة القدم المقلدة إلى العمل مع مصممي adidas، وتصوير الحملة، وارتداء منتجي الخاص”.

وتابع: "الآن أصبح بين يديكم ولا أطيق الانتظار لرؤيتكم ترتدوه. ستكون النسخة الأولى مخصصة للأصدقاء والعائلة فقط، ولكن إذا كنت مهتمًا، فأرسلوا لي رسالة مباشرة”.

وأثارت المجموعة الجديدة جدلاً واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت العديد من المناقشات حول مدى إمكانية أن يرتدي لاعب كرة قدم ثوبًا ويلعب مباراة.

في الصور التي تعرض المجموعة، شوهدت مجموعة من الرجال المسنين ذوي الشعر الأبيض واللحى وهم يرتدون قميص كرة القدم من Adidas.







