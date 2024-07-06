الرئيس بزشكيان: لولا حكمة قائد الثورة لما وصلنا إلى هذه المكانة

العالم - ايران

كما قدم بزشكيان التهاني للشعب الإيراني بفوزه في العملية الانتخابية وقال : نحاول فك العقد واحدة بعد الأخرى باشراف القيادة الحكيمة .

وتابع قائلا: سأضع أصوات الشعب الإيراني عهدا في عنقي، أنا لست مصونا من الخطأ والعمل في هذه الظروف صعب جدا، انا لم اقدم اي وعود كاذبة خلال فترة الانتخابات ولم اقل شيئا لا استطيع الوفاء به او يتبين فيما بعد بانه لم يكن صحيحا، وارجو أن يتناغم البرلمان مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات .

واشار الى انه يتطلع الى جعل ايران بلدا مزدهرا واضاف : انا في مرقد الامام الراحل (ره) اعاهده بان اواصل طريق الشهداء لازدهار البلاد

يتبع ..