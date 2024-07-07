سعيد جليلي يلتقي الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان

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وفي هذا اللقاء الودي، جدد جليلي تهانيه بانتخاب بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية وعرض وجهات نظره بشأن اهم قضايا البلد وسبل حل المشاكل .

من جانبه قال رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان، في هذا اللقاء: ان امتلاك البرامج ليس هو الضمان الوحيد للنجاح في الأعمال، بل ان ضمان تنفيذ البرامج رهن بالاستفادة من الاشخاص المتخصصين والعلماء العاملين النشطين.

واعلن الرئيس بزشكيان في ختام اللقاء استعداده لتلقي وجهات نظر ومقترحات الدكتور سعيد جليلي.

وكانت وزارة الداخلية الايرانية، اعلنت صباح السبت، فوز مسعود بزشكيان بمنصب الرئاسة في دورتها الـ 14 في جمهورية ايران الاسلامية، بعد حصوله على 53.6 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل 44.3 لمنافسه "سعيد جليلي".

والرئيس الإيراني المنتخب الدكتور "مسعود بزشكيان"، هو من مواليد عام 1954م، وينحدر من مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران)، ويحمل شهادة في الطب اختصاص جراحة القلب.

ومن أبرز المناصب التي تولاها "بزشكيان" خلال مسيرته المهنية في ايران الثورة: رئاسة جامعة تبريز للعلوم الطبية ومساعد وزير الصحة ، كما تسلم حقيبة وزارة الصحة خلال الفترة من 2001 الى 2005 ، لينتقل بعد ذلك إلى البرلمان ممثلا عن مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب ايران، منذ العام 2008 حتى الآن.