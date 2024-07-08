بايدن: لن انسحب من الانتخابات الرئاسية الاميركية الا في هذه الحالة..

العالم - مراسلون

بموازاة احتدام المنافسة بين الخصمين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب، للفوز بمنصب الرئاسة الأميركية في الانتخابات المزعمة اجراؤها نوفمبر القادم، تظهر تحديات جديدة إلى العلن، بخصوص صلاحية بايدن للمشاركة في السباق الرئاسي، وصحته وقدراته العقلية والمعرفية.

الديمقراطيون أنفسهم وليس الخصوم فحسب، أثاروا الشكوك في قدرة وصلاحية بايدن للترشح للرئاسة، واعربوا عن قلقهم العميق بشأن الضرر المحتمل إذا استمر بايدن في السباق الرئاسي، وتداعياته على حصولهم على الاغلبية في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة.

ووفق سي إن إن، ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، الذين اعلنوا ضرورة انسحاب بايدن، واقترحوا نائبة الرئيس كاميلا هاريس لاستكمال الاستحقاق الانتخابي.

وتشير بعض استطلاعات رأي الحديثة إلى أن أداء هاريس يمكن أن يكون أفضل من بايدن في مواجهة المرشح الجمهوري ترامب، رغم الشكوك بشأن قدرتها على التغلب عليه.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة سي.إن.إن أن الناخبين يفضلون ترامب على بايدن بست نقاط مئوية وبنسبة تسعة واربعين بالمئة مقابل ثلاثة واربعين بالمئة. بينما بلغ التأييد لهاريس خمسة واربعين في المئة مقابل سبعة واربعين بالمئة لترامب.

ورغم كل الضغوط لاجباره على التخلي عن ترشحه، الا ان الرئيس جو بايدن مستمر في حملته الانتخابية بقوة، محاولاً اظهار روحا قتالية اكبر من تجمعاته الانتخابية بعد هذه التحديات، مؤكداً انه لن ينسحب الا اذا أمره ربه، حاسماً الموقف امام المطالبين بتنحيته.