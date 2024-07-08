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بزشكيان ردا على تهنئة السيد نصر الله: دعم المقاومة سيستمر بكل قوة

بزشكيان ردا على تهنئة السيد نصر الله: دعم المقاومة سيستمر بكل قوة
الإثنين ٠٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

كتب الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إن إيران دعمت دوما مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي.

العالم - ايران

واضاف الرئيس الايراني المنتخب إن دعم المقاومة له جذوره في السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيم الإمام الراحل (ره) وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وسيستمر بقوة.

وتابع قائلا : إنني على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة الأخرى.

وختم السيد بزشكيان بالقول : أشكركم على دعواتكم الصادقة لي، وأسأل الله العلي القدير لكم المزيد من الرفعة والعزة، ولشعب لبنان الرخاء والتقدم، والعون الإلهي لأبطال المقاومة المجاهدين.

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