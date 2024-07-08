بزشكيان ردا على تهنئة السيد نصر الله: دعم المقاومة سيستمر بكل قوة

العالم - ايران

واضاف الرئيس الايراني المنتخب إن دعم المقاومة له جذوره في السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيم الإمام الراحل (ره) وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وسيستمر بقوة.

وتابع قائلا : إنني على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة الأخرى.

وختم السيد بزشكيان بالقول : أشكركم على دعواتكم الصادقة لي، وأسأل الله العلي القدير لكم المزيد من الرفعة والعزة، ولشعب لبنان الرخاء والتقدم، والعون الإلهي لأبطال المقاومة المجاهدين.