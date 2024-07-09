أنباء عن هجوم جديد ضد السفن الأجنبية في البحر الأحمر

العالم - اليمن

وافادت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، التي تديرها البحرية الملكية، عن تسجيلها هجوم جديد ضد سفينة على بعد 180 ميلا بحريا شرقي ميناء نشطون في المهرة على الساحل الشرقي لليمن.

وكانت العمليات اليمنية في البحر العربي والمحيط الهندي تصاعدت وتيرتها الشهر الماضي مع اعلان اليمن دخول المرحلة الرابعة من التصعيد دعما واسنادا للمقاومة في غزة.

هذا وأعلن موقع ReliefWeb التابع للأمم المتحدة انه تم تسجيل استهداف ناقلة المنتجات النفطية Waler في البحر الأبيض المتوسط، وقامت بإيقاف تشغيل نظام التعريف الخاص بها أثناء وجودها في المياه المحيطة بحيفا لإخفاء مسارها نحو الاراضي المحتلة منذ 10 ساعات. وأكد الموقع التابع للأمم المتحدة: الهجمات المشتركة من اليمن والعراق أثرت بالفعل على الشحن في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ان المسار العملياتي والتقني المتعلق بالعمليات البحرية للقوات المسلحة اليمنية أذهل الأعداء وأدهشهم .

وقال مهمة حاملات الطائرات الأمريكية في البحر تحولت إلى مهمة هروب بدلا من الهجوم، مضيفا انه عندما تصل حاملة الطائرات إلى الخليج يخضع الزعماء العرب ويتراجعون عن أي شيء لا تريده أمريكا.

وقال: في عملية الإسناد لغزة تغير حال الحاملات الأمريكية وأصبحت مستهدفة، وقواتنا تلاحقها وتستهدفها.

واضاف: قبل أن تبدأ عملياتنا المساندة لغزة كان يتصور الأمريكي أن بإمكانه إيقافها، لافتا الى ان الإمكانات الأمريكية الكبيرة والمتطورة في كل المجالات فشلت في إيقاف عملياتنا واستهداف قدراتنا ومصانعنا.

واشار الى ان تكتيكات مجاهدينا تغلبت على تقنيات وتكتيكات الأعداء المتطورة، لذلك كان واقعهم الفشل، مؤكدا ان التحديات بالنسبة لمجاهدينا تحولت إلى فرص وظهر فشل الأعداء والتأييد الإلهي والمعونة.