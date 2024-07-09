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فيديو خاص: شاهد رد حزب الله على اغتيال الحاج امين!!

الثلاثاء ٠٩ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان المواجهات بين حزب الله وقوات الاحتلال اخذت منحى تصعيديا متسارعا بعد عملية الاغتيال الاخيرة التي نفذها الاحتلال ضد احد قادة المقاومة في العاصمة السورية دمشق.

العالم - خاص بالعالم

واضاف ان فترة ما بعد الظهر اليوم شهدت تصعيدا كبيرا وقويا على خلفية اعتداء الطيران الاسرائيلي المسير الذي استهدف احد مجاهدي المقاومة على طريق بيروت دمشق.

واوضح مراسل قناة العالم ان رد المقاومة جاء بأكثر من 80 صاروخا من المقاومة استهدفت مقر الوحدة 210 التابعة لفرقة الجولان في نفح ومحيط ثكنة كيلع ما ادى الى تدمير واحتراق العديد من المنصات الموجودة.

وقال ان الاحتلال اعترف بسقوط قتيلين في صفوف قواته وعدد من الجرحى، معتبرا ان الاعداد الحقيقية يمكن ان تكون اكبر في ظل التعتيم الاعلامي الذي يمارسه الاحتلال على خسائره.

وتابع مراسلنا ان المقاومة قامت بالتزامن بعمليات استهدفت موقع جل العلام و حدب يارين و المرج و المنارة، محققة اصابات مباشرة في تموضعات جنود الاحتلال والابراج التي استهحدثها الاحتلال على بعض الشاحنات والرافعات.

للمزيد شاهدوا الفيديو ....

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