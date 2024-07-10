دولتان تعارضان انضمام اوکرانيا للناتو +فيديو

العالم - أوروبا

مصدر في الناتو كشف عن ملامح مسودة الاعلان المرتقب للقمة وما ورد في احدث نسختها التي اكدت مواصلة دعم الحلف لاوكرانيا في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو الاندماج الكامل على الصعيدين الأوروبي والأطلسي، بما في ذلك نيل عضوية الحلف.

وبحسب المسوّدة التي لم يوافق عليها الاعضاء البالغ عددهم اثنين وثلاثين حتى الآن سيتم السماح بانضمام اوكرانيا في حلف الناتو بمجرد موافقة جميع الاعضاء واستيفاء كافة الشروط.

ورغم المواقف الداعمة التي حصلت عليها اوكرانيا من حلفائها الغربيين في قمة الناتو لكنّها كانت مخيّبةً لآمالها في الحصول على عضوية في حلف الاطلسي وسط ممانعة كل من اميركا والمانيا من احراز تقدم ملموس في موضوع انضمام الاخيرة الى الحلف خوفاً من ردة فعل تصعيدية من قبل روسيا حسب مصادر غربية.

وفي هذا السياق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن جميع الحلفاء متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف، لكنه اعتبر أنّه من السابق لأوانه تحديد التوقيت الزمني لذلك. واشار ستولتنبرغ الى تزويد الحلف، اوكرانيا بالمساعدة الأمنية والتدريب، الى جانب الالتزام طويل الأجل بالدعم.

وقال ستولتنبرغ:"الحلفاء متفقون على أنّ أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف، لكن من السابق لأوانه تحديد متى ستصبح أوكرانيا عضواً في الناتو".

اما وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن فقد كشف خلال فعالية على هامش قمة الناتو عن أنّ طائرات اف ستة عشر المقاتلة في طريقها إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا.

وقال بلينكن:"إنّ المقاتلات التي تطالب بها كييف منذ فترة طويلة لصد الغزو الروسي ستحلّق في سماء أوكرانيا خلال هذا الصيف".

وذكر بلينكن أنّه سيجري الكشف عن حزمة قوية للغاية من أجل أوكرانيا خلال اليومين المقبلين وأنّ الحزمة ستبني جسراً واضحاً وقوياً لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.