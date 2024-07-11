في محاولة لتهويده.. الاحتلال يسقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة وفا اليوم عن مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي قوله: “إن الاحتلال استغل العدوان على غزة وأقدم على إغلاق منطقة الصحن وسقفه بألواح صاجية، في محاولة لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي”.

وأضاف الرجبي: “إن هذا الاعتداء الخطير يشكل مساً خطيراً بمعالم الحرم واستفزازاً لمشاعر المسلمين، واعتداء على حرية العبادة فيه، ويأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في أرجاء المحافظة، ومنها البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف”، لافتاً إلى أن الاحتلال يسعى من خلال اعتدائه على الحرم الإبراهيمي إلى إحداث تغيير في معالمه وانتهاك قدسية المكان.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والوقوف عند مسؤولياتهم باعتبار أن الحرم الإبراهيمي وضع على لائحة التراث العالمي.