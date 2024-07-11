فيديو خاص: تعطيل الخدمات الطبية في مدينة غزة

العالم - خاص بالعالم



قال مراسل قناة العالم إن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية مستمرة في استهداف مدينة غزة شمالي القطاع، حيث لم تتوقف العملية العسكرية في المدينة، كما يستمر القصف على الأبراج والشقق السكنية ومنازل الفلسطينيين، مما يزيد من حجم الدمار والمعاناة.

وأضاف، أن الاشتباكات العنيفة تستمر بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في المناطق الجنوبية الغربية من مدينة غزة، وحي الرمال، والجامعة، وتل الهوى، والصناعة.

وأشار مراسل العالم إلى خروج النقاط الطبية والمستشفيات في مدينة غزة عن الخدمة بسبب توغل الآليات الإسرائيلية وإغلاقها وقصفها واقتحامها خلال الأيام الماضية. من بين المستشفيات التي توقفت عن العمل مستشفى الأهلي المعمداني ومستشفى أصدقاء المريض، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة.

وقال مراسل العالم إن استمرار توغل الجيش الإسرائيلي والقصف المكثف من قبل الطائرات والمدفعيات الإسرائيلية في مدينة غزة، يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعطل الخدمات الأساسية في المدينة.

هذا وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الأوامر الإسرائيلية للأهالي بمغادرة مدينة غزة ستؤدي إلى تفاقم المعاناة الجماعية للعائلات الفلسطينية.

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على ضرورة حماية المدنيين في غزة، سواء اضطروا للفرار أو بقوا في منازلهم، واصفا الدمار الأخير في قطاع غزة بالصادم. من جهتها أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن المباني التابعة لها في غزة تعرضت لأكثر من أربعمئة وخمسين هجمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.