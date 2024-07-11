العالم - الأميركيتان

وأكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه ناقش مع منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، التقدم المحرز بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت، في مايو/ أيار الماضي، فقط تسليم قنابل وذخائر إلى الكيان الصهيوني، بذريعة التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.

إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع الماضي بتصريحات مفاجئة حول مماطلة أمريكا في تسليم تل أبيب أسلحة، ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.

يذكر أن بايدن يواجه ضغوطا داخلية تدعوا لوقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة استشهاد المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الشهداء الى 37 ألفا والمصابين 86 ألفا، بحسب الإحصاءات الرسمية.