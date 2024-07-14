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منطقة السيدة زينب(ع) بريف دمشق تحيي ذكرى عاشوراء

الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

شهدت مراسم إحياء ليالي محرم في منطقة السيدة زينب عليها السلام بريف دمشق حضورا شعبيا واسعا من سورية ومن خارج سورية، قدموا واجب العزاء للعقيله ومستذكرين اخوانهم في غزة.

العالم - خاص بالعالم

حزينة هي ليالي محرم، مكتسية بسواد الفاجعة .. رايات الحزن تصبغ المشهد على الدرب المؤدي الى مقام العقيلة سلام الله عليها.

ويكاد لا يخلو شارع في المنطقة من مجالس العزاء و المواكب والخيم الحسينية ، احياءا لذكرى عاشوراء.

ما اشبه الامس باليوم، اطفال يقتلون جائعين عطاشى ونساء وشيوخ يذبحون في غزة كل يوم، بل كل ساعة.

بوجع يذكر المعزون ما يجري من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويؤكدون ان الدم لا بد ان ينتصر على السيف.

في مثل هذه الايام، تكتظ المنطقه بوفود المعزين وحملات الزوار القادمة من بلاد شتى، لمواساة العقلية زينب.

دموعهم الصادقه وقبضات ايديهم تجدد البيعه لسيد الشهداء و تعاهده على المضي على ذات النهج.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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