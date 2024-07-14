شاهد قيودا جديدة يفرضها التحالف السعودي على مطار صنعاء

العالم - خاص بالعالم

فمؤخراً أطلق قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي تهديدات شديدة اللهجة للنظام السعودي، متهماً إيّاه باتخاذ مسار خاطيء لامتثاله للإملاءات الأمريكية وتورطه بالإقدام على خطوات تصعيدية ضد صنعاء.

وقال عبدالله النعمي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله:" محاولة السعودية أن تلعب من وراء الستار لإلحاق الضرر بالشعب اليمني، لا يمكن السكوت عنه مطلقا، ولا يمكن ان نسكت في ظل هذه المؤامرة الخبيثة فيها التي تديرها الولايات المتحدة الامريكية على يد المملكة العربية السعودية، سنتخذ كل الاجراءات، كما قال السيد عبد الملك الحوثي، سنضطر للدفاع عن أنفسنا حتى ترفع السعودية يدها عن الشعب اليمني".

مردُ هذه التهديدات -بحسب صنعاء- هو إقدام التحالف السعودي على حزمة من الإجراءات التعسفية في المجال الاقتصادي، منها إيقاف التعامل مع عدة بنوك وشركات صرافة في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع فرض قيود جديدة لعرقلة حركة مطار صنعاء، وهي الخطوات التي اعُتبرت عدوانية وبإيعاز أمريكي بهدف الضغط لإيقاف عمليات صنعاء المساندة لفلسطين.

وقال عارف العامري المتحدث باسم القوى والأحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان:"النظام السعودي يستهتر بالموقف اليمني وهو مدفوع من قبل الادارة الامريكية بوقف أي إحلال للسلام في اليمن ولن يثنينا أي تصعيد أمريكي أو سعودي عن موقفنا الحالي".

وتتوعد صنعاء النظام السعودي بأنه سيتم الرد على أي تصعيد بالمثل، معتبرة ذلك في سياق معركة إسناد غزة، وهو الموقف التي حظي بمباركة مؤسسات الدولة وقوى سياسية مختلفة، وكذلك بتأييد شعبي واسع عبر تظاهرات حاشدة أعلن الجموع فيها تفويض قيادة البلد لاتخاذ الخيارات المناسبة لمواجهة التصعيد السعودي، فيما أكد الجيش جاهزيته للرد على أي تحركات معادية.

التحذيرات من صنعاء يقول مسؤولوها إنها جدية ولا بد أن تُأخذ بعين الاعتبار، في وقت يرفضون فيه أي تدخل خارجي في الشأن اليمني، ويحذرون التحالف السعودي من خطورة وعواقب التلاعب بالورقة الاقتصادية.

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