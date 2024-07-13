صور/ الأمن الإيرانية تطيح بمهندس عملية كرمان الإرهابية خارج البلاد

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وقامت وحدة مكافحة الإرهاب في وزارة الأمن الإيرانية في الفترة من 21 مايو من الشهر الماضي حتى 5 يوليو من الشهر الجاري، بتحديد العديد من العصابات و79 حالة مواجهة مباشرة وتوجيه ضربة لهم، وألقت القبض على العشرات من العناصر الإرهابية وعناصر الدعم المادي والتسليحي.

وأضاف بيان الوزارة، في سلسلة العمليات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد هوية الإرهابيين الذين دخلو حديثاً والقبض عليهم، تم أيضاً التعرف على عدد من العناصر ذوي السوابق الذين دخلوا البلاد لقيادة عمليات أو تنفيذ عمليات انتحارية.

وتابع البيان، كان من أهم الإنجازات الأخيرة هو اعتقال أحد العناصر الرئيسية لمهندس وقائد العمليات الإرهابية في كرمان ويدعى "عبد الله كويته".

وأضاف، المعلومات التي تم الحصول عليها من هذا الإرهابي لعبت دوراً كبيراً في اكتشاف العديد من المؤامرات التكفيرية وتحديد عناصر رئيسية أخرى وأماكن اختبائهم في المنطقة وما زال يتم الاستفادة منها، لكن هذه ليست نهاية المتابعة المتعلقة بكارثة كرمان الإرهابية والقضية لا تزال مفتوحة.

وأوضح البيان ان الجماعات الارهابية المستقرة في اقليم كردستان العراق ارادت استغلال الاوضاع وارسلت شحنة عسكرية نصف ثقيلة عبر الحدود الشمالية الغربية لتنفيذ عمل ارهابي لكنها وقعت في كمين وتم ضبط الشحنة بالكامل بعد حدوث اشتباك مسلح. كما اضاف البيان ان 6 خلايا ارهابية تابعة لزمرة خلق الارهابية قد تعرضت لضربات امنية وتم اعتقال كافة اعضائها.

كما تم اكتشاف منزلين اتخذتهما الخلايا الارهابية كمحل للاستقرار بالاضافة الى اكتشاف ورش انتاج المقذوفات التفجيرية.



الارهابي عبد الله كويته

