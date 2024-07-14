جيش الاحتلال يتبنى مسؤولية الهجوم على سوريا ويكشف أهدافه

العالم - الاحتلال

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له فجر اليوم الأحد، إن قواته أغارت الليلة الماضية داخل الأراضي السورية، حيث استهدفت "مقر قيادة مركزيا وبنى عسكرية كان يستخدمها الجيش السوري"، إضافة إلى أهداف تابعة لقوات الدفاع الجوي السورية.

وأضاف البيان، أن الهجوم جاء في أعقاب اعتراض مسيرتين كانتا قد أطلقتا من الأراضي السورية نحو منطقة شمال ايلات السبت.

وفي وقت سابق أعلن مصدر عسكري سوري استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان اسرائيلي على مواقع عسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق.