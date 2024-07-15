الرئيس السوري بشار الأسد يحدد شروطه للقاء اردوغان

العالم - سوريا

سألتقي إردوغان بشروط وبدونها لن نلتقي؛ هذا كان فحوى حديث الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه الصحفيين بعد ان أدلى بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب.

الرئيس الاسد أكد ان دمشق ايجابية اتجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة مع تركيا، مستدركا بأنه سيقوم بلقاء نظيره التركي رجب طيب اردوغان اذا كان اللقاء سيؤدي لنتائج تحقق مصلحة البلدين، معتبرا ان المشكلة ليست في اللقاء إنما في مضمونه.

واوضح الاسد ان طرح اللقاء قد يكون هاماً كونه وسيلة لتحقيق هدف ما، لكنه لفت الى انه لم يسمع ما هو الهدف؛ هل هو حل المشكلة أو تحسين العلاقات وإعادتها لوضعها الطبيعي.

الرئيس الاسد اكد ان اي لقاء مع الجانب التركي سيكون علنيا ولن يكون هناك شيء سري. واوضح ان دمشق تسير بشكل إيجابي بخصوص العلاقات مع انقرة وتستند إلى مبادئ واضحة، محدداً المبادئ بانها القانون الدولي والسيادة. واشار الى ان الطلبات السورية غير قابلة للتنازل عنها تحت أي ضغط، مؤكداً ان اللقاء مع اردوغان بدون قواعد هو أمر لا فائدة منه.

وخلال الاسبوعين المنصرمين، واصل الرئيس التركي مطالبته بلقاء نظيره السوري لوضع حد للخلافات بين البلدين، وفي اخر موقف اعلن إردوغان ان هناك نهاية وشيكة للعملية التي تنفذها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا والعراق. واتى هذا بعد ان اكد ان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حدد خارطة طريق بشان العلاقات التركية - السورية. وأضاف ان السلام العادل ممكن في سوريا، وأن سلامة الأراضي السورية من سلامة بلاده أيضا. اما دمشق فلديها عدة شروط لعودة العلاقات الايجابية بين البلدين اهمها الانسحاب التركي من الاراضي السورية ووقف دعم الجماعات الارهابية المسلحة والعمل على تفكيكها، وحتى تحقيق هذه الاهداف سيبقى الغزل التركي لدمشق للاستهلاك الاعلامي فقط.