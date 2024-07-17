مجازر 'اسرائيل' في مخيم النصيرات لم تنته بعد..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح عن غارات اسرائيلية مكثفة علی مناطق مختلفة من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كان اخرها استهداف منزلاً لعائلة أبوغولة في منطقة المخيم الجديد ما أدی الی استشهاد مواطن واصابة عدد آخر تم نقلهم الی مستشفی العودة.

وأكد مراسل قناة العالم ان القصف المدفعي الاسرائيلي استمر ايضاً بشكل مكثف ولافت في المناطق الشمالية للمخيم الجديد، لاسيما منطقة المغراقة ومنطقة الزهراء والمخيم الجديد.

وأشار مراسل العالم الی قيام طائرات الاحتلال بإطلاق النار علی المواطنين الفلسطينيين الذين يتواجدون في شارع البحر وتحديداً في شارع الرشيد القريب من مخيم النصيرات.

ويأتي هذا التركيز الواضح في العدوان علی المخيم بعد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدرسة الرازي يوم أمس الاول.