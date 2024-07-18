شاهد كيف أعادت أزمة تجنيد الحريديم نتنياهو إلى مربع الخطر! 

العالم - خاص بالعالم

وزارة الحرب أوضحت أن الجيش يعتزم إرسال ثلاثة آلاف أمر تجنيد على ثلاث مراحل، لتحقيق هدف تجنيد ثلاثة آلاف حريدي هذا العام. على أن ترسل الأوامر المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.

خطوة وزير الحرب لاقت انتقادا ومعارضة شديدة من قبل أعضاء الكنيست من المعارضة؛ صحيفة 'إسرائيل اليوم' تحدثت عن دعوات لعقد جلسة طارئة لمطالبة الجيش بتوضيحات عن خطوة الاستدعاء للخدمة. إلا أن هذه الانتقاد لم تنحصر في أحزاب المعارضة فقط.

حيث اوضحت صحيفة معاريف أن مجموعة من أعضاء الليكود تقدمت بطلب عاجل لمحكمة الحزب لفصل الوزير جلانت من صفوف الحزب ومنعه من الترشح في الانتخابات الداخلية، عقب قرار التجنيد المعلن.

أما موقف الحريديم، فقد كان متشددا جدا، فبعد تهديداته بهجرة جماعية للحريديم من الكيان في حال تم تجنيدهم قسرا؛ نقلت وسائل الاعلام الاعبرية عن الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف تحريضه تلامذته على عصيان أوامر التجنيد وتمزيق الأوامر وعدم التعاون، محذرا من أن أوامر التجنيد ستصل إلى آلاف الحريديم مطلع الأسبوع القادم.



وقال يتسحاق يوسف الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين:'لن ينجح ذلك.. وهو في التوراة.. كل ابن توراة معفى من الذهاب إلى الجيش حتى أولئك الذين هم عاطلون ولا يدرسون'.

تصعيد الحريديم وعلى لسان أعلى رتبة دينية، يصعب الأمر على رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، الذي يرى في القرار تهديد خطير يهدد تحالفه الهش مع الاحزاب الدينية في الحكومة، والذي يعتمد على دعمهم للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكنيست، وانسحابهما يعني إجراء انتخابات جديدة تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى خسارة نتنياهو فيها.

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